«УАЗ» подготовил обновленный «Патриот» для ДПС РФ

Ульяновский автогигант представил специальную версию своего внедорожника «Патриот», предназначенного для использования службой ДПС. Автомобиль построен на платформе обновленного Patriot 2019 модельного года. Сообщается, что внедорожник прошел все необходимые испытания для того, чтобы встать на службу дорожной полиции.

Машина получила полицейскую ливрею, сигнальную громкоговорящую установку, систему видеонаблюдения, а также специальную перегородку между первым и вторым рядом сидений и дополнительный источник электропитания. Все эти доработки должны сделать автомобиль более безопасным и комфортабельным.

С технической стороны «Патриот» для ДПС ничем не отличается от стоковой версии, задействуя под капотом мотор ЗМЗ-409051 с отдачей в 150 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП и системой полного привода.