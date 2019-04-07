ТОП-5 величайших двигателей «Тойоты» всех времен

Компания Toyota входит в список лучших производителей двигателей в мире. Одновременно с этим – это один из крупнейших автоконцернов, способный создавать максимально производительные моторы, способные преодолевать километраж до 1 миллиона без капитального ремонта. Редакция Daily-Motor.Ru составила пятерку величайших двигателей «Тойоты» всех времен.

2ZZ-GE

В 1999 году инженеры Yamaha получили заявку от Toyota по созданию спортивного мотора на базе блока и головки 1ZZ. Двигатель получился практически квадратным (с равными размерами диаметра цилиндра и хода поршня), что дало возможность получить с него максимальную для такого мотора отдачу в верхнем диапазоне оборотов. Агрегат получил высокую степень сжатия 11.5:1, под 95 или 98 бензин, композитный блок цилиндров, а также усовершенствованную систему изменения фаз газораспределения VVTL-i. Данный мотор выдавал мощность от 169 до 240 лошадиных сил на 7600 оборотов в минуту и устанавливался в модели Celica, различные модификации Corolla, Toyota Matrix и модели Lotus Elise, Lotus Exige и Lotus 2-Eleven.

3S-GTE

Вторую строчку легендарных мощных моторов Toyota занимает турбированная модификация двигателя 3S-FE – 3S-GTE, унаследовавшая у своего прародителя удачную конструкцию и неплохой ресурс. Этот агрегат инженеры «Тойота» устанавливали в модели: Toyota Altezza, Toyota Corona, Toyota Camry, Toyota Carina, Toyota Carina E, Toyota Celica, Toyota Avensis, Toyota Caldina, Toyota RAV4, Toyota Vista, Toyota Nadia, Toyota Ipsum, Toyota MR2, Toyota Town Ace и другие. Двигатель выдавал от 185 до 260 лошадиных сил.

1UZ-FE

Замыкает тройку знаменитых мощных и надежных моторов «Тойота» агрегат 1UZ-FE. Этот бензиновый 4-литровый двигатель, выдающий от 250 до 300 лошадиных сил мощности, устанавливался в модели: Toyota Aristo, Toyota Celsior и другие. Мотор оснащен фирменной системой изменения фаз газораспределения VVT-i. Двигатель 1UZ-FE с системой VVT-i входил в ТОП-10 лучших моторов по версии «Ward’s AutoWorld Magazin» с 1998 по 2000 год.

1GZ-GE

Четвертая строчка в нашем рейтинге досталась мотору 1GZ-GE. Несмотря на то, что 5-литровый агрегат конфигурации V12 не получил широкого распространения даже у себя на родине в Японии, этот мотор также входит в пятерку легендарных двигателей Toyota. Основной причиной, по которой 1GZ-FE не стал хитом, является тот факт, что оснащалась им лишь одна модель, предназначенная не для широкого круга лиц – Toyota Century. Примечательно, но особой мощностью при своем объеме 1GZ-FE не отличался, выдавав до 310 лошадиных сил. Тем не менее, в результате тюнинга некоторым умельцам удавалось выжимать из него до 950 «лошадок».

2GZ-GTE

Пятая строчка нашего ТОП-а оказалась за еще одной легендой тюнинга – мотором 2GZ-GTE. Данный агрегат является одним из самых мощных моделей силовых агрегатов в серии 2JZ. Он включал в себя две турбины с интеркуллером, обладал двумя распределительными валами с ременным приводом от коленчатого вала и шестью цилиндрами с прямым расположением. Головка блока цилиндров сделана из алюминия и создана Toyota Motor Corporation, а сам блок двигателя отлит из чугуна. 321-сильный двигатель с системой VVT-i устанавливался на модели Toyota Supra RZ/Turbo, Toyota Aristo и Toyota Aristo V300.