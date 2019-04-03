ТОП-5 самых ржавеющих иномарок в России

Существует немало автомобилей на российском вторичном авторынке, которые отличаются высокой коррозионной стойкостью. В данном рейтинге, составленном журналистами, речь пойдет не о них, а о тех моделях, которые наоборот ржавеют значительно быстрее остальных.

Открывает ТОП-5 самых слабых к коррозии моделей Mercedes-Benz со своими моделями W220 и W203, выпускавшимися в период с 2003 по 2005 год. Основная причина, по которой премиальные машины быстро приходили в негодность с точки зрения цветения, кроется в том, что кузова тех машин не были оцинкованы.

Вторая строчка в этом антирейтинге досталась машинам Daewoo. Лакокрасочное покрытие автомобилей этой марки всегда было максимально тонким, что вызывает быстрое появление желтых ржавых точек на их кузовах, а наиболее сильно страдают от ржавчины пороги, арки и двери. При этом нет особой разницы, о машинах какого года выпуска идет речь.

Тройку замыкает японская Mazda. Лакокрасочное покрытие автомобилей «Мазда» середины «нулевых» нельзя назвать образцом для подражания, особенно у Mazda3 и Mazda6. Сильнее всего от коррозии страдают крышка багажника и ниша багажного отсека, а также пороги этих машин.

Четвертым названы автомобили Nissan, такие как Teana, Navara и Pathfinder, которые даже относительно «свежие» быстро покрываются «рыжиками», а сколы на их кузовах молниеносно вызывают превращение частей кузовов «Ниссанов» в корм для бобров.

Пятая строчка оказалась за южнокорейскими Hyundai и Kia, особенно у четвертой генерации Sonata и Sorento из середины «нулевых». Ржавчина у этих моделей появляется под пластиковыми элементами, а также на порогах, арках и пятой двери, пишет портал «Автовзгляд».