Состоялась презентация Geely Preface

В рамках автосалона в Шанхае был представлен автомобиль китайского бренда. Новинка пока что позиционируется в роли концепта, при этом наглядно демонстрирует, к какому именно развитию стремится марка.

В основе легковушки положена платформа СМА. Таким образом новинка стала второй в серии бренда, которая разработана именно на такой основе. Внешне автомобиль выделяется крупной радиаторной решёткой, а также обновлённым логотипом, который используется маркой только с начала текущего года. В концепте отсутствует центральная стойка и рамки дверей. Изюминкой салона является шестиугольное рулевое колесо, а также необычные сидения.

О технических характеристиках этого автомобиля пока нет никакой информации. Кроме того, не сообщается, когда именно новые решения будут использоваться в серийных модификациях китайской фирмы.