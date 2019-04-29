Составлен ТОП-5 самых ненадежных автомобилей в России

Аналитики составили пятерку самых ненадежных автомобилей на российском вторичном авторынке возрастом от 3 до 5 лет. При формировании данного ТОП-а эксперты брали в расчет три критерия: состояние кузова, состояние салона и общее техническое состояние, складывая которые выводили общий балл.

На первой позиции в списке самых ненадежных автомобилей расположился Lifan X60 первого поколения, получивший оценку в 2,62 балла от владельцев за состояние кузова, 4,03 – за состояние салона и 4,21 – за общее техническое состояние. Суммарный балл этого китайского кроссовера составил 10,86, оказавшись самым низким среди всех автомобилей, участвовавших в рейтинге.

Строчкой ниже расположился Chevrolet Cobalt второй генерации, заработавший общий балл в 10,86%, а тройку лидеров замкнул Geely Emgrand EC7 с результатом в 10,99 балла.

Четвертая и пятая позиции в этом рейтинге достались моделям Great Wall Hover H5 и Daewoo Gentra второго поколения – 11,02 балла и 11,03 балла, сообщает CarPrice.