Renault выпустит седан, который будет дешевле Logan

Бывший топ-менеджер компании «АвтоВАЗ» Венкатран Мамиллапалле, сейчас возглавляющий головной офис Renault в Индии, сообщил о том, что французский автогигант планирует в скором времени ввести в свою модельную линейку новый субкомпактный седан, который окажется меньше и дешевле 4-дверки Logan.

При этом продавать его пока будут только на индийском авторынке, поскольку сейчас там нет ни одной такой модели в таком кузове.

Кодовое обозначение нового седана – LBA. Автомобиль спроектируют на архитектуре CMF-A, известной по модели Kwid. Приводить в движение новинку будет 1-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор. Дизельных агрегатов в линейке автомобиля ждать не стоит.

Предполагается, что новый доступный седан «Рено» окажется короче модели Logan, длина которого составляет 4,3 метра. Ожидается, что длина LBA будет менее четырех метров, так как на автомобили с такой габаритной длиной в Индии действуют налоговые льготы.