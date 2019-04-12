Renault Kwid перевоплотился в новую модель совместной марки Nissan и Dongfeng

В Шанхае должна быть представлена новинка от бренда Venucia, которая очень сильно похожа на бюджетный Renault Kwid.

Напомним, что данная торговая марка была создана около 9 лет назад специально для выпуска автомобилей для Поднебесной. Все эти годы фирма пыталась выпускать автомобили, которые бы имели шанс на уникальность или оригинальность, но в них всё равно оставалась пресловутая японская «начинка». Теперь же будет представлен концепт кроссовера, тизер которого был показан всего несколько дней назад. А сегодня стало известно о выпуске ещё трёх новинок, одна из которых представляет собой лишь немного переработанный Kwid.

От первоначальной модели новинка будет отличаться переделанной передней частью, а также отсутствием радиаторной решётки, так как это будет электрокар. Кроме того, изменилась форма бампера и фар. Какие технические характеристики получит автомобиль, пока неизвестно. Вероятнее всего все карты бренд раскроет только в рамках презентации на мотор-шоу.