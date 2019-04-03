Рассекречен интерьер будущих моделей Hyundai

Компания Hyundai рассказала о том, в каком именно стиле будут оформлены салоны её будущих автомобилей. Сообщается, что работы над показанным концептом велись в течение последних 4 лет, однако до сих пор не окончены на 100 процентов.

Как оказалось, компания всерьёз рассматривает возможность изменения конфигурации рулевого колеса. Оно останется круглым, как и прежде, и для управления авто нужно будет вращать его, однако с двух сторон появятся достаточно крупные сенсорные экраны.

Инженеры производителя в течение многих лет пытаются сделать салоны своих машин более современными и внедрить в них максимум современных технологий. Одновременно с этим, перед ними стояла задача значительно снизить информационную нагрузку на водителя, чтобы он лишний раз не отвлекался. Так в голову инженерам и пришла идея поместить сенсорные экраны прямо на руль, чтобы водитель всегда держал его в руках. Однако, пока что сенсоры имеют весьма крупные габариты, ввиду чего руль выглядит далеко не изящным. Но, это пока что лишь прототипная модификация и до серийной модели однозначно доберётся более привлекательный вариант.

Приборная доска станет двухслойной, что позволит создать эффект 3D и выносить на первый ряд информацию, которую водитель обязательно должен знать. Все эти нововведения уже прошли практически испытания на прототипах и доказали свою эффективность и практичность. Но, когда именно бренд будет использовать подобные решения – пока не сообщается.