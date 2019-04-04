Пьяных водителей могут начать сажать на 15 лет

Представители Государственной Думы полагают, что за пьяное вождение пора вводить более жёсткое наказание, так как несмотря на все предпринятые меры раньше, количество аварий по вине водителей «под градусом» продолжает оставаться очень большим.

Представитель нижней палаты считает, что ответственность водителей, которые спровоцировали дорожно-транспортное происшествие находясь в наркотическом или же алкогольном опьянении, стоит расценивать, как умышленное убийство. Другими словами, автомобилист самостоятельно садится за руль в таком состоянии, значит имеет умысел навредить.

В настоящий момент данный вопрос прорабатывается специалистами профильного комитета. Вполне возможно, что новый законопроект будет рассмотрен в ходе текущей сессии. И если он будет принят, то пьяных водителей будут лишать свободы на срок вплоть до 15 лет.

Напомним, что ранее в Госдуме поддержали поправки в законопроект, которые подразумевали повышение уровня ответственности водителей, скрывшихся с места аварии. Ведь из-за этого органам не удаётся установить, находились ли он в состоянии опьянения или же действительно сбежали в состоянии аффекта. В любом случае для таких автомобилистов будет предусмотрено максимальное наказание в виде 9 лет лишения свободы.