Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер

Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.

Внешний облик несуществующего автомобиля оказался весьма интересным: 2-дверная кабина с объемной грузовой платформой, а передняя часть кузова выполнена в фирменном Х-образном стиле «АвтоВАЗа», в то время как пластиковый обвес скопирован с универсала Granta Cross.

Вероятность того, что «вазовцы» решатся на выпуск такой машины, невелика. На сегодняшний день они уже предлагают похожий автомобиль, но выполненный в более утилитарном стиле (ВИС-2349), стоимость которого с бортовой платформой составляет от 648 тысяч 500 рублей.