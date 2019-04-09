Пикап Great Wall получит весьма богатое оснащение

Китайский автомобильный производитель распространил в сети новые изображения своего грузовичка в новой генерации. Напомним, что его изюминкой станет наличие автоматической коробки передач на 8 ступеней.

В скором времени под брендом Great Wall будут выпускаться исключительно пикапы, так как легковушка С30 уже уходит с продаж. Не так давно был анонсирован новый грузовичок серии с приставкой Р. Пока что о модели известно очень мало, однако, производитель подтвердил, что премьера состоится в Шанхае.

Пикап будет построен на базе полноприводной тележки. Будет использоваться система блокировки трёх дифференциалов. А судя по фотографиям, пикап получит восхитительное оснащение, хотя в продаже вероятнее всего будут версии и попроще.

Так, в салоне преобладает отделка из кожи с контрастной прострочкой. В центре передней панели красуется система мультимедиа с тачскрином. Кроме того, производитель отметил, что авто будет оснащаться подогревом сидений, климат-контролем, возможностью безключевого доступа, а также кнопочным запуском мотора. До российского рынка новый пикап может так и не доехать, так как у нас материнская компания сделала удар на машинах бренда Haval.