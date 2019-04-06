Объявлены скидки на автомобили Lada в апреле

Компания «АвтоВАЗ» объявила о специальных ценах на модельный ряд бренда Lada, которые будут действовать в апреле. Так, с начала и до 30 числа этого месяца у покупателей машин «Лада» будет возможность приобрести автомобиль со скидкой, которая в зависимости от модели и комплектации будет варьироваться в пределах 20-160 тысяч рублей.

Получить скидку можно будет при использовании госпрограмм «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и Ecogas, а также собственными маркетинговыми программами «АвтоВАЗа» – Trade-in, «Весеннее предложение» и Lada Finance.

Например, при приобретении модели Lada XRay по суммированным программам Trade-in и «Семейный автомобиль» экономия составит 96 тысяч 990 рублей, а за сам автомобиль нужно будет заплатить всего 512 тысяч 910 рублей (базовая комплектация).

Седан Lada Vesta Cross в апреле можно будет купить со скидкой в 40 тысяч рублей по программам Lada Finance и Trade-in, а с учетом всех маркетинговых скидок его базовая стоимость понизится до отметки в 642 тысячи рублей, что на 151 тысячу 390 рублей дешевле, чем было в марте.