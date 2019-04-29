Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

Компания Renault назвала официальную дату презентации серийной версии нового кросс-купе Arkana. Автомобиль, который будут выпускать на мощностях столичного завода «Рено», будет представлен 22 мая 2019 года.

Новинка разработана на модернизированной архитектуре B0, на которой были построены ране седан Logan, хэтчбек Sandero, а также модели Duster и Kaptur.

Ранее в Сети появился сертификат Одобрения типа транспортного средства этой модели, в котором указано, что кросс-купе Arkana будет продаваться в нашей стране с 1,3-литровым 4-цилиндровым турбоагрегатом на 150 лошадиных сил, а также с 1,6-литровым «атмосферником» на 114 «лошадок». Связку агрегатам составит бесступенчатый вариатор CVT или 5-ступенчатая «механика». Привод может быть как передним, так и полным.

Продажи нового Renault Arkana стартуют уже в первой половине этого года. Предположительная стоимость кроссовера составит в базовой комплектации около 1 миллиона 200 – 1 миллиона 300 тысяч рублей.