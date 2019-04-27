Обновленный Chery Tiggo 8 выходит в продажу

Китайская компания Chery готовит к выходу на местный авторынок обновленную версию своего флагманского кроссовера – Tiggo 8. Первые товарные версии этого автомобиля уже поступили к дилерам марки в «Поднебесной». Стоимость базовой комплектации Tiggo 8 стартует с отметки в 82 тысячи 300 юаней, в то время как за «топовую» версию кроссовера просят 119 тысяч 900 юаней (при пересчете на рубли от 790 тысяч до 1 миллиона 150 тысяч рублей).

В рамках рестайлинга новый Tiggo 8 получил существенные перемены не только визуально, но и внутри. В экстерьере кроссовера задействованы модернизированные бамперы, появилась полностью светодиодная головная оптика, а также задние фонари на LED-элементах. В зеркалах заднего вида расположились динамические поворотники, а радиаторная решетка выполнена в новом стиле.

В салоне нового «Тигго 8» обновилась передняя панель, появился спортивное усеченное рулевое колесо, сенсорные кнопки управления климат-контролем и электронный селектор КПП плюс мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем.

В моторную линейку новинки вошли: 1,6-литровый турбомотор на 197 лошадиных сил, сочетающийся с 7-диапазонным преселективным «роботом» DCT, а также 1,5-литровый турбоагрегат на 149 «сил», работающий в связке с 6-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатым «роботом». Привод – только передний.