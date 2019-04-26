Новый УАЗ «Буханка» Комби Трофи выйдет в продажу 1 мая

Компания «УАЗ» начнет продажи своей популярной грузопассажирской модели «Буханка» Комби в исполнении Трофи 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.

Новинка будет отличаться от обычной модели внедорожными покрышками BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками черного цвета, а также защитным колером кузова.

Помимо этого новая «Буханка» Комби Трофи оснастят экспедиционным багажником на крыше, лестницей на задней двери и дверными ручками нового типа.

В салоне автомобиля была применена водоотталкивающая обивка сидений с двойной прострочкой, а передние кресла получили подогрев, не требующий дополнительной оплаты.

В базовый арсенал новинки также вошли: единый для замка зажигания и дверей ключ и раздвижные форточки.

УАЗ «Буханка» Комби Трофи, как и стоковая «Буханка», оснащается 4-цилиндровым 2,7-литровым мотором на 112 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала.

Стоимость автомобиля составит 829 тысяч 900 рублей.