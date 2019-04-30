Новый Renault Kwid 2020 засветился на первых шпионских фото

Ранее в этом году компания Renault анонсировала выход на индийский авторынок четырех новых моделей в ближайшие два года. В этом году тремя из них станут 7-местный MPV Triber и фейслифтовые Kwid и Duster, а в 2020-м появится новый субкомпактный 4-метровый кроссовер с кодовым именем HBC.

Накануне индийские СМИ опубликовали шпионские фото одной из этих новинок – хэтчбека Kwid 2020 модельного года, дизайн которого был скопирован с недавно дебютировавшего в Китае электрического Kwid EV.

Автомобиль получит новую головную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями сверху, а также более низкий бампер. Форма решетки радиатора также претерпит изменения, получив горизонтальные ребра.

Визуально новая модель выглядит несколько крупнее предшественника. Ожидается, что ее презентация состоится в конце 2019-го года, а продажи стартуют в первом квартале 2020-го.

Под капот новинки планируется установка 1-литрового бензинового мотора BS6, мощность которого пока не объявлена.