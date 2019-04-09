Новую Hyundai Sonata сфотографировали на тестах в России

Компания Hyundai вывела на тестовые испытания в России новое поколение своего седана D-класса – Sonata, который уже несколько месяцев продается на родном для себя рынке – Южной Кореи.

Как пишут журналисты портала «Авторевю», получившие в свою редакцию от читателя шпионские фотографии новой «Сонаты», сделанные в городе Улан-Удэ, предсерийные «Соната» участвуют в испытательном пробеге.

Какой пробег предстоит преодолеть испытательным «Сонатам» по нашим дорогам – не известно.

На авторынок России восьмое поколение Hyundai Sonata выйдет в августе этого года. Ожидается, что российская модификация «Сонаты» будет отличаться от корейской другой линейкой двигателей и набором опций.