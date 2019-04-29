Названы самые дешевые седаны на российском авторынке

Сегмент седанов на автомобильном рынке России остается одним из самых востребованных, предлагая отечественным покупателям весьма доступные модели. Эксперты составили пятерку самых дешевых 4-дверок, представленных на авторынке РФ по состоянию на конец апреля 2019 года.

Самым бюджетным представителем этого сегмента является российская Lada Granta, приобрести которую в кузове седан можно по цене от 434 тысяч 900 рублей. В базе автомобиль комплектуется 1,6-литровым бензиновым мотором на 87 лошадиных сил, работающим в связке с МКПП.

На второй строчке располагается аналог «Гранты», но в другой обертке – Datsun on-DO. За условно японскую 4-дверку просят от 474 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает Renault Logan, предлагающийся покупателям по стоимости от 554 тысяч рублей, а четвертая и пятая позиции достались Lada Vesta и Volkswagen Polo со стартовыми ценниками от 594 тысяч 900 и 670 тысяч рублей соответственно, говорится в исследовании портала «Цена Авто».