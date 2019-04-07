Названы самые дешевые иномарки в России в апреле

Редакция Daily-Motor.Ru провела очередной анализ прайс-листов иностранных автопроизводителей, выявив самые дешевые их модели на российском авторынке по состоянию на апрель 2019 года.

Как и в предыдущем месяце, лидерство в ТОП-е самых доступных иномарок в России удерживает японский седан Datsun on-DO. За 4-дверку просят от 480 тысяч рублей в версии с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой».

На вторую позиции по сравнению с мартом вышла еще одна модель «Датсун» – хэтчбек mi-DO со стартовой ценой в 545 тысяч рублей за модификацию с «механикой» и двигателем на 87 лошадиных сил, таким же, как и у on-DO.

Третьим и четвертым стали Renault Logan и Renault Sandero соответственно, которые потеряли по одной позиции из-за мартовского подорожания. Отныне за эти модели просят от 564 тысяч рублей.

Замыкает пятерку самых доступных иномарок в стране южнокорейский сити-кар Kia Picanto, который в апреле продают без учета госпрограмм по цене от 654 тысяч 900 рублей.

Все приведенные в нашем рейтинге относятся к автомобилям 2019 производственного года.