На российские дороги вернутся камеры для измерения средней скорости

В Подмосковье в скором времени появятся новые системы видеонаблюдения.

Появилась информация о том, что в скором времени водителей могут начать штрафовать по-новому. Для того, чтобы сэкономить на установке фиксирующего оборудования было решено ставить камеры на въезде на определённый участок и на выезде. Приборы будут фиксировать скорость, с которой двигался каждый автомобиль. А учитывая время, которое потребовалось на прохождение конкретного расстояния, будет рассчитываться скорость, которую автомобилист развивал на дороге, где нет камер. И если показатель будет превышен, то водителю будет выписан штраф.

Другими словами, автомобилисты больше не смогут хитрить. Ведь многие до сих пор ведут себя прилежно только видя камеры. Но на этот раз, если водитель проедет мимо камеры со скоростью в 60 километров час, а потом разгонится до 140, после чего перед второй камерой опять сбросит скорость вдвое, он не сможет избежать наказания.

Отметим, что впервые подобные системы появились на дорогах Татарстана. Постепенно тенденция будет распространяться по всей России. По мнению экспертов, таким образом можно будет со временем полностью избавиться от муляжей камер, так, как и существующих вполне будет хватать для того, чтобы фиксировать правонарушения и сдерживать водителей от превышения скорости.