Минтранс подозревает регионы в некорректных сведениях о состоянии дорог

Согласно сведениям Минтранса, доля дорог в стране, которые соответствуют нормам, за последний год сократилась на 0.7% и это при том, что ранее количество хороших дорог планомерно увеличивалось.

После проведения масштабной проверки оказалось, что в некоторых регионах, которые принимают участие в государственной программе по улучшению качества дорожного покрытия трасс, их количество сократилось практически вдвое. Другими словами, ремонт был произведён, однако ям по факту стало ещё больше. И это чрезвычайно насторожило Минтранс.

Одним из рекордсменов по резкому ухудшению состояния региональных трасс стала Магаданская область. Там два года назад количество нормативных дорог составляло 70 процентов, тогда как спустя год показатель сократился вплоть до 17 процентов. Немногим лучше ситуация сложилась в Амурской области, где в 2017 году 75 процентов дорог соответствовали нормам, а сейчас их осталось не более 30 процентов. Эксперты полагают, что многие регионы умышленно снизили показатель уровня качества дорог, чтобы получить больший «кусок» государственного финансирования.