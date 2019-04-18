Lincoln презентовал новый кросс Corsair

Американский автопроизводитель люксовых машин в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке представил свой новый кроссовер модели Lincoln Corsair. Его отличительными характеристиками стали небольшие габариты, ввиду чего авто станет самым маленьким в сегменте паркетников.

Несмотря на то, что производство выполнялось на тележке от Ford Escape, в целом автомобиль вышел весьма оригинальным и интересным. Видно, что фирма применяла новые свежие решения, которые раньше не прослеживались. Хотя, всё-таки основные черты бренда заметны в экстерьере.

Под капотом автомобиля может располагаться двухлитровый бензиновый мотор с мощностью в 250 лошадиных сил. Ему альтернативой служит мотор на 2.3 литра с отдачей в 280 лошадиных сил. Силовые установки сочетаются с восьмидиапазонной коробкой автомат. Будет ли у кроссовера полный привод – пока неизвестно. Позже в продажу поступит гибридная спецификация паркетника.