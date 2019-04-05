Кросс-купе Audi Q8 будут выпускать в России

Компания Audi планирует организовать сборку своего кросс-купе Q8 в России. На днях в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель, в котором местом производства указан завод «Автотор» в Калининграде. Это же предприятие должно принять у себя на конвейере кроссоверы Audi Q7, которые переедут из Калуги.

Согласно информации, указанной в документе, в России будут выпускать две версии Audi Q8 – дизельную модификацию с 3-литровым турбированным агрегатом V7 TDI на 249 лошадиных сил и бензиновую с 340-сильным V6 TFSI. Связку обоим составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач и система постоянного полного привода, пишет издание 110km.ru.

Ожидается, что старт крупноузловой сборке Audi Q8 будет дан уже в ближайшее время.