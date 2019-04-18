Kia представила дрифтовую версию Stinger

На международном автосалоне в Нью-Йорке компания Kia презентовала дрифт-версию своего фастбэка Stinger. Новинка получила к своему названию приставку GTS и будет выпущена ограниченным тиражом в 800 единиц.

Новый Stinger GTS оснащен новой версией системы полного привода – D-AWD, которая имеет три варианта настроек. Первые два режима (Comfort и Sport) перенаправляют на задние колеса 60% и 80% мощности мотора соответственно, а третий режим под названием Drift дает задним колесам 100 процентов крутящего момента.

Спецверсия «Стингера» оснащена штатным 3-литровым твин-турбированным агрегатом на 365 лошадиных сил при 376 Нм пикового вращающего момента. Связку ему составляет 8-диапазонный «автомат». Динамические характеристики Singer GTS не объявлены.

Напомним, что в России данная модель разгоняется с места до первой «сотни» за 4,9-секунды.