Kia попытается восстановить продажи Cerato

Корейский автомобильный производитель сообщил дату и место презентации Kia Cerato уже в новом, четвёртом поколении.

Напомним, что последняя смена генераций произошла около полутора лет назад. На отечественный рынок новинка уже вышла в новом облике, тогда как для Китая новинка ещё даже не была представлена. Хотя, известно о ней практически всё. Теперь же стало ясно, что местом для презентации всё-таки станет мотор-шоу в Шанхае. Таким образом полюбоваться на новинку можно будет уже завтра.

От глобальной модификации китайская версия отличается решёткой радиатора, которая получила более агрессивный внешний вид. Кроме того, изменилась модификация бамперов и капотом. Что касается салона, то там все изменения коснулись только блока управления системой климат-контроля, и мультимедийного комплекса. В отделке используется больше хромированных элементов.

В продаже новинка будет доступна с полуторалитровым мотором на бензине с мощностью в 115 лошадиных сил. Для китайцев также останется доступным и мотор на 130 лошадей с объёмом в 1.4 литра. Вероятнее всего, что с таким внешним видом новинка не выберется за рамки Китая.