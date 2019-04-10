Kia обновила удешевленный Cerato за 750 тысяч рублей

Компания Kia вывела на рынок «Поднебесной» обновленную версию своей 4-дверки Forte 2019 модельного года.

Данная модель предназначена исключительно для рынка КНР и заметно отличается от Cerato последнего поколения, которое продается в России и США.

Удешевленная версия Cerato для Китая разработана на архитектуре Kia Rio. Презентация дореформенной модели состоялась летом 2017 года на автосалоне в Чэнду.

Приводит в движение рестайлинговый Forte 1,6-литровый бензиновый агрегат, выдающий 123 лошадиные силы. Связку ему составляет 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

По сравнению с дореформенной моделью седан практически не получил визуальных изменений за исключением появления в интерьере нового «парящего» дисплея мультимедийной системы с возможностью подключения гаджетов.

В базовую комплектацию вошли: фронтальные подушки безопасности, системы ABS и EBD, система стабилизации, кондиционер, климат-контроль и легкосплавные колеса на 16 дюймов.

Стоимость обновленного Kia Forte в Китае начинается от 78 тысяч 800 юаней или 750 тысяч рублей по актуальному курсу.