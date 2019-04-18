Какая она, китайская «Лада Гранта» – Baojun 310

Китайский бренд Baojun имеет в своей линейке не только кроссоверы, но и бюджетные универсалы с хэтчбеками. Самой доступной из них является модель 310, разработанная в сотрудничестве с инженерами General Motors. Стоимость машины составляет всего 6 тысяч долларов, что меньше 400 тысяч рублей.

По своему месту на китайском рынке Baojun 310 сильно напоминает отечественную «Гранту». Такие 5-дверки в «Поднебесной» в основном приобретают, когда нужен дешевый и выносливый автомобиль.

Самый дешевый вариант хэтчбека оснащается 1,2-литровым мотором на 82 лошадиные силы, сочетающимся с МКПП. В скором времени в линейку трансмиссий войдет хоть и простой, но «робот». Связку роботизированной коробкой составит «топовый» 1,5-литровый атмосферный агрегат на 111 «сил».

За крайне небольшие деньги Baojun 310 может похвастаться не только приятным дизайном экстерьера, но и симпатичным интерьером.

Ежегодно Baojun продает по 150 тысяч 310-х, а спрос на эту модель продолжает расти.