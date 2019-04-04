Great Wall готовит флагманский SUV

В Шанхае состоится премьера нового автомобиля бренда Wey, который всего три года назад был представлен общественности китайской компанией Great Wall. Ак оказалось, он готовит флагманский SUV.

Пока информации про новый кроссовер очень мало. Инсайдеры уверены, что новинка станет самой дорогой в брендовой серии. Судя по тизерам, опубликованным в сети, паркетник получит купеобразный кузов, а также знаменитые суицидальные двери. Кроме того, авто получило камеры вместо зеркал, как жито уже традиционно положено для концептуальных моделей. Внимание привлёк ещё и тот факт, что вместо радиаторной решётки у автомобиля абсолютно ровная поверхность. Поэтому, весьма вероятно, что новинка станет электрокаром. Хотя, эксперты полагают, что в таком случае фирма должна будет представить и параллельную модификацию с обычным двигателем внутреннего сгорания.

Когда именно флагманский кроссовер поступит в продажу пока не сообщаются. И для многих остаётся непонятным, почему именно фирма сделала ставку на машину из флагманского сегмента, тогда как спрос в Поднебесной на авто бренда постепенно падает. В общей сложности в Китае было реализовано за 2018 год около 140 тысяч машин.

Что касается отечественного рынка, то пока марка у нас не представлена. Однако, учитывая, что в скором времени в России начнёт свою работу завод Haval, который также принадлежит Great Wall, велика вероятность, что вторая китайская марка через несколько лет выйдет и на отечественный рынок.