Ford Puma был анонсирован для Европы

Американский бренд анонсировал выход нового компактного кроссовера на рынок Старого Света. Несмотря на то, что новинка в целом очень похожа на купе, разработчикам всё-таки удалось оборудовать машину вместительным салоном и не менее вместительным багажником.

Напомним, что прошлая модификация Ford Puma была снята с производства более 15 лет назад. Однако, несмотря на внушительный срок, некоторые черты первой модели присутствуют и в актуальной интерпретации, включая пухлые боковины, округлые формы и специфическую форму передней светотехники.

Эксперты полагают, что купеобразный автомобиль должен быть чрезвычайно практичным, а значит он однозначно завоюет любовь аудитории. А учитывая ценовую политику бренда, машина могла бы хорошо себя зарекомендовать и в России, но бренд решил полностью сократить своё присутствие на нашем рынке в сегменте легкого транспорта, поэтому на выход этого кроссовера можно даже не рассчитывать. Очевидно, именно поэтому в ходе презентации производитель сделал главный акцент на чистой силовой установке транспорта. В частности, авто будет работать за счёт гибридного мотора с отдачей в 155 лошадиных сил.