Ford обозначил компенсацию для увольняемых сотрудников, чем разъярил профсоюз

Появились сведения о том, на каких условиях компания Ford будет увольнять сотрудников Всеволожского завода.

Так, персоналу предлагают забрать свои документы уже со следующего понедельника. Сумма же компенсаций будет составлять от 302 до 660 тысяч рублей. Зависеть она будет от того, сколько времени человек проработал на заводе. Для тех, кто трудился на предприятии более 15 лет, положена компенсация в виде двенадцати месячных окладов. А вот те, кто проработал меньше 5лет, получат всего 5.5 зарплаты. Это возмутило предстоятелей профсоюза, и они заявили, что будут до последнего бороться с производителем и добиваться повышения компенсации.

В настоящий момент организация уже обратилась с официальным письмом в региональное представительство компании, дабы сотрудники имели возможность получить достойную компенсацию за принудительное увольнение. Напомним, что в настоящий момент уровень средней заработной платы на заводе Всеволожска составляет 55 тысяч рублей.