Ф1. Результаты Гран При Азербайджана 2019: Боттас, Хэмильтон, Феттель

Гонщик Mercedes Вальтери Боттас выиграл Гран При Азербайджана 2019 года. Финский пилот опередил своего напарника по команде Льюиса Хэмильтона, финишировавшего вторым. Тройку лидеров замкнул Себастьян Феттель на Ferrari.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят был вынужден сойти с дистанции после столкновения с Даниэлем Риккиардо на Renault.

Формула 1. Результаты Гран При Азербайджана 2019

1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 51 круг

2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +1,524

3. Себастьян Феттель (Ferrari) +11,739

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +17,493

5. Шарль Леклер (Ferrari) +69,107

6. Серхио Перес (Racing Point) +1.16,416

7. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1.23,826

8. Ландо Норрис (McLaren) +1.40,268

9. Лэнс Стролл (Racing Point) +1.43,816

10. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

11. Александр Албон (Toro Rosso) +1 круг

12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

14. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг

15. Джордж Расселл (Williams) +2 круга

16. Роберт Кубица (Williams) +2 круга

Сошли c дистанции:

Пьер Гасли (Red Bull)

Роман Грожан (Haas)

Даниил Квят (Toro Rosso)

Даниэль Риккиардо (Renault)