Для нарушителей ПДД готовят новые жёсткие наказания

Владимир Путин поручил профильным ведомствам всего через пять лет сократить смертность на дорогах из-за аварий сразу в 3.5 раза. Показатель социального риска должен быть сокращён до 4, тогда как сейчас он едва меньше 13.

На основании этого в ГИБДД всё чаще задумываются о введении более строгих наказаний для нарушителей, чтобы выполнить план и наконец-то сделать отечественные дороги максимально безопасными. Не так давно в ведомстве даже заявили о том, что в скором времени будет подготовлен пакет новых чрезвычайно жёстких мер наказания для нарушителей ПДД, что в конечном итоге позволит сократить смертность. Однако, о каких именно нововведениях шла речь, в ГИБДД не уточнили.

Представители МВД также работают над совершенствованием системы наказаний. Они отмечают, что уже введённые ужесточённые санкции в отношении нерадивых автомобилистов благоприятно сказываются на общей аварийности в стране. А законодатели едва ли не ежедневно высказываются с новыми инициативами, которые помогут дисциплинировать водителей.