Дебютировал прототип Dongfeng

В Шанхае состоялся мировой дебют нового автомобиля, в основу которого положена платформа PSA. Кодовое название прототипа – D53. Разработчики же указали, что серийная модификация не будет сильно отличаться от представленной.

По сути, внешний вид этой четырёхдверки практически полностью копирует решения, которые использовались в прошлом прототипе. В частности, схожа конфигурация светотехники, а также форма бамперов. Что касается интерьера, то эту информацию пока что производитель держит в тайне.

Китайские СМИ уверены, что новинка будет работать за счёт литрового мотора на бензине. Ему альтернативой может стать полуторалитровый силовой агрегат. Но отдача этих двигателей пока остаётся в тайне. Не исключено, что со временем эта модель также обзаведётся электрифицированной модификацией, так как этот тренд сейчас распространяется по всему миру. В комплектацию будет входить круиз-контроль адаптивного типа, система экстренного торможения и предотвращения столкновения и прочие ассистенты для водителя. В серию прототип вероятнее всего отправится уже в этом году.