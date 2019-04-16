Cadillac планирует расширить модельную линейку в России

Компания Cadillac поделилась планами относительно расширения своего модельного ряда в России в ближайшие годы. По словам руководителя российского офиса «Кадиллак» Эктора Вилларреала, до 2020 года в продажу в РФ поступят четыре новые модели марки – два седана и два кроссовера.

Таким образом, уже через год в модельной линейке Cadillac в России будет уже семь моделей, а не три, как сейчас.

Напомним, что на сегодняшний день дилеры «Кадиллак» в РФ предлагают покупателям: седан CT6, кроссовер XT5 и внедорожник Escalade.