«АвтоВАЗ» обновил комплектации Lada Granta FL

Компания «АвтоВАЗ» приступила к продажам на российском авторынке обновленных комплектаций своего бестселлера – обновленной линейки Granta FL.

Наиболее заметные изменения в штатных опциях «Гранты» опубликовал портал «Лада.Онлайн». Согласно информации издания, Granta получила новые личинки дверного замка. Кроме того, был изменен цвет прорези для ключа, ставший серебристым (до этого был черным).

«Гранту» оснастили новыми салонными ручками дверей, которые получили новую форму. Также автомобили обзавелись новым замком зажигания с дополнительным положением ключа, при которого зажигание выключено, однако можно использовать магнитолу.

Ключи зажигания также подверглись изменениям, получив более современный дизайн, а ключ с кнопками дистанционного управления стал выкидным, как у «Весты».

Также стало известно, что отныне в комплектации Luxe Prestige «Гранта» оснащается системой круиз-контроля. В других исполнениях приобрести эту функцию придется за дополнительную плату.