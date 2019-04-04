Автопилот Cadillac внезапно ослеп

Не так давно одна из систем автопилота, которая тестировалась на автомобиле марки Cadillac, показала сбой. В ходе рассмотрения проблемы были выявлены причины, которые могут поставить под угрозу скорое внедрение беспилотного транспорта на дороги развитых стран.

Речь идёт о системе под названием Super Cruise, которую компания Cadillac использует для своих машин, продавая их на североамериканском рынке. Как оказалось, причина сбоев заключается в том, что при попадании чрезмерно ярких солнечных лучей на датчики система способна полностью отключиться.

Эксперты рассказывают, что под влиянием солнца некоторые камеры засвечиваются, из-за чего автопилот в полной мере не может оценивать дорожную ситуацию. Отметим, что по этому поводу американская фирма даже проводила обновление в прошлом году, указывая, что теперь система невосприимчива к солнцу. Однако, прямые лучи, как показывает практика, для неё всё-таки остаются проблемой.

В настоящий момент разработчики бренда занимаются выпуском новых дополнений. Они полагают, что проблему сможет решить смещение камер, а также установка специальных солнцезащитных накладок. Однако, когда именно будет готово очередное обновление и будет ли оно эффективно – пока неясно.