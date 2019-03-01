За выезд на вафельную разметку уже штрафуют

Не так давно на дорогах России появились так называемые вафельницы, за наезд на которые полагается штраф размером в одну тысячу рублей. И по словам эксперта, в скором времени количество нарушителей скоро станет значительно больше, так как за этим стали следить камеры видеонаблюдения.

Отметим, что вафельницы были внедрены в систему разметки дорог для того, чтобы освобождать перекрёстки в случае пробок, что позволит исключить возможность усугубления ситуации, возникновения аварий и парализации общественного транспорта. Именно поэтому во время движения запрещено останавливаться на жёлтой разметке больше, чем на 5 секунд.

В настоящее время за наезд на вафельницу штрафуют только лишь на одном столичном перекрёстке, тогда как в скором времени ещё несколько десятков пересечений улиц будут под контролем камер.

Чтобы быть уверенным в умышленном правонарушении, все видеоматериалы, снятые камерами, будут изучать не только техники ЦОДД, но и представители ГИБДД. При этом, многие автомобилисты жалуются, что 5 секунд стоянки на вафельнице – слишком короткий срок, и полагают, что справедливее было бы штрафовать, если время задержки на разметке превышало 20 секунд.