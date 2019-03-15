В России подорожал кроссовер Suzuki SX4

Компания Suzuki увеличила цены на свой компактный кроссовер на российском авторынке – SX4. Согласно информации, опубликованной проектом «Цена Авто», прибавка в стоимости автомобиля составила 30 тысяч рублей для всех комплектаций машин 2019 года выпуска.

Цена стартовой версии SX4 с 1,6-литровым мотором на 117 лошадиных сил и МКПП теперь составляет от 1 миллиона 279 тысяч рублей. За версию с «автоматом» просят минимум 1 миллион 379 тысяч рублей.

«Топовая» комплектация кроссовера со 140-сильным двигателем оценена в 1 миллион 709 тысяч рублей.

Стоимость дизайнерской специальной версии SX4 by Anatoly Akue также выросла. Ценовая вилка такой модификации «паркетника» теперь составляет от 1 миллиона 364 тысяч до 1 миллиона 794 тысяч рублей соответственно.