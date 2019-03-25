В России начался «бум» продаж электрокаров

Независимые эксперты сообщили, что только за первые два месяца текущего года было продано 47 розеточных машин. И это огромный результат, ведь за аналогичный период прошлого года было реализовано в 5 раз меньше электрокаров.

Что же касается линейки популярных экологичных авто, то в ней наблюдаются некоторые изменения. В частности, самым продаваемым электрокаром по данным за начало текущего года стал Jaguar I-Pace. На его долю приходится больше половины всех реализованы машин, а именно 55 процентов. За 2 месяца удалось продать 26 экземпляров этой модели. Таким образом авто потеснило с лидирующей позиции фирму Nissan с её розеточным автомобилем Leaf. Ведь интерес к нему значительно меньше, по сравнению с Jaguar и за 2 месяца было продано всего 14 экземпляров авто. В тройку лидеров удалось попасть и творению Илона Маска Tesla Model X с результатом в 5 электрокаров.

Чаще всего «зелёные» авто покупают в столице и прилегающем регионе. Так, в Москве было куплено 15 розеточных машин, тогда как в Питере счастливыми обладателями экологического транспорта стало только 4 человека.