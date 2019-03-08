В России на 12 тысяч рублей подорожал Citroen C4

Компания Citroen увеличила цены на свой единственный седан, представленный на российском авторынке на 12 тысяч рублей. Речь идет о модели C4, которая прибавила во всех комплектациях 12 тысяч рублей.

Стоимость базовой версии автомобиля с 1.6-литровым 115-сильным мотором и МКПП теперь начинается от 1 миллиона 49 тысяч рублей. Доплата за «автомат» составил 92 тысячи рублей.

За «топовую» комплектацию покупатели заплатят 1 миллион 416 тысяч рублей.

Единственная дизельная версия C4 с МКПП теперь предлагается по цене от 1 миллиона 174 тысяч рублей, говорится в отчете портала «Цена Авто».