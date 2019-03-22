В РФ вышел самый крутой Haval, который дороже Toyota LC Prado

Китайская марка Haval анонсировала старт продаж на российском авторынке «топовой» версии своего самого крупного и дорогого внедорожника в линейке – H9. Автомобиль получил для нашей страны новую комплектацию под названием Premium, стоимость которой начинается от 2 миллионов 782 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в РФ начинается от 2 миллионов 499 тысяч рублей.

Китайский вседорожник H9 в новой версии укомплектован бензиновым турбированным двигателем 4C20A, выдающим 245 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия ZF и система постоянного полного привода.

В арсенал новой версии H9 вошли: отделка салона дорогой кожей, электропривод третьего ряда сидений, ионизатор воздуха, передние кресла с вентиляцией и функцией массажа, система предупреждения о смене полосы движения и многое другое.

Напомним, что до этого самой дорогой комплектацией Haval H9 была версия Elite, которая продавалась исключительно с 2-литровым дизельным мотором на 190 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в таком исполнении сейчас составляет 2 миллиона 603 тысячи 300 рублей.