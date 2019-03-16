В РФ посчитали количество праворульных автомобилей

Согласно статистике, собранной агентством “Автостат”, по состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывается порядка 3 миллионов 340 тысяч праворульных автомобилей, что соответствует доли от всего автопарка страны в 7,7%.

Наибольшее число так называемых “прулей” зарегистрировано на Дальнем Востоке и в Сибири – около 3 миллионов таких машин. При этом в Дальневосточном Федеральном Округе на праворульный транспорт приходится 68,4% от всего автопарка региона, а в Сибирском ФО – 25,7%.

Отметим, что на 1 июля 2018 года на территории России было зафиксировано 4 миллиона 150 тысяч праворульных автомобилей, а доля таких машин в стране достигала 8,1 процента от всего автопарка.

На этой неделе стало известно о нововведениях в правила регистрации ТС с правым расположением рулевого колеса. С 1 июля 2019 года ввести праворульный автомобиль в Россию будет проблематично, поскольку потребуется получение Свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. Выдавать такой документ после проведения экспертизы будут сертифицированные центры, которых сейчас в стране насчитывается только один.