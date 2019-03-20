В Китае стартовали продажи обновленного Kia Sportage

На китайский авторынок вышел обновленный кроссовер KX5 (Sportage), который значительно отличается от глобальной версии этой модели, также продающейся в России.

По сравнению с предыдущей модификацией, продававшейся в КНР, новый KX5/Sportage получил объединенную с фарами решетку радиатора, другие задние фонари, а также модернизированные бамперы и новую дверцу багажного отделения.

В интерьере кроссовера изменилась архитектура передней панели, а также появилась усовершенствованная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, расположенным над центральной консолью.

Линейка двигателей этой модели изменениям не подверглась – это все те же 2-литровый атмосферный 165-сильный агрегат и 1,6-литровый турбированный мотор на 177 лошадиных сил. Пару первому составляет 6-диапазонный «автомат», а второму – 7-скоростной «робот».

Цены на рестайлинговый KX5 стартуют в «Поднебесной» с отметки в 154 тысячи 800 юаней или 1 миллион 500 тысяч рублей по актуальному курсу.