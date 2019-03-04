Tesla закроет все салоны и будет продавать электрокары только онлайн

Представители компании Tesla рассказали о том, что решили полностью пересмотреть свой подход к системе реализации транспортных средств.

Так, концерн решил отказаться от автосалонов и заменить реальные площадки на виртуальные, сделав удар на продажах в сети. В результате этого удастся не только сократить издержки компании, но и снизить ценники на все электрокары в среднем на 6 процентов.

Теперь каждый желающий гражданин США сможет позвонить в компанию или же заказать авто через интернет. В скором времени эта опция станет доступна по всему миру. Практически все автосалоны будут закрыты, а самые посещаемые продолжат свою детальность, но только в качестве информационных центров.

Кроме того, сообщается, что американская компания решила отказаться от тест-драйва. Альтернативой ему станет возможность вернуть электрокар в первую неделю после покупки. Если машина не устроит покупателя, то он сможет её вернуть обратно. Единственное условие – пробег за период не должен превышать 1 тысячу 600 километров.