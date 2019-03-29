Стало известно, сколько компания Ford должна выплатить РФ за свой уход

Несколько дней назад была подтверждена информация о том, что бренд Ford больше не будет производить свои легковые автомобили на территории Российской Федерации. Напомним, что ранее фирма заявила, что планирует существенно сократить своё присутствие на рынке Старого Света.

Известно, что на прекращение работ будет отведено 3 месяца. Спустя время будут полностью закрыты производственные площадки в Набережных Челнах и Всеволожске. Кроме того, будет закрыто производство силовых агрегатов, которое сейчас налажено в Елабуге.

Однако, для компании прекращение работы не пройдёт без потерь. Так, только на то, чтобы погасить свои обязанности перед бывшими сотрудниками и выплатить по договорам с поставщиками им придётся потратить более 200 000 000 долларов. Кроме того, в эту сумму войдёт и погашение неустойки, связанной с реорганизацией бизнеса в РФ.

Отметим, что в РФ останется функционировать лишь конвейер по сборке коммерческих фургонов, которые пользуются на отечественном рынке высоким спросом.