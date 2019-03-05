Состоялась премьера Audi Q4 e-tron

В рамках Женевского автосалона был представлен электрокроссовер Audi. Новинка получила сразу два мотора и название Q4 e-tron.

Пока что фирма представила машину в качестве концептуальной модификации, однако решение о постановки версии на конвейер уже было принято. И полноценный выпуск электрокаров фирма начнёт уже в новом году.

Эксперты полагают, что машина будет немногим отличаться от своей серийной версии. Концепт же выполнен в фирменном стиле компании, получил узкую оптику, а вот от камер вместо зеркал в прототипе было решено отказаться.

Салон выполнен в соответствии с современными тенденциями. Всё максимально лаконично и практично. Единственными механическими клавишами остаются кнопки селектора. Изюминкой интерьера является усечённый руль.

Авто разработано на базе платформы МЕВ. Работает машина за счёт двух электродвигателей, которые имеют отдачу в 102 и 204 лошадиные силы. Полного заряда аккумулятора должно хватить на преодоление 450 километров пути. А максимальная скорость движения составит 180 километров.

Ходят слухи, что кроссовер выйдет в продажу и с дизельной силовой установкой, но в таком случае будет носить другое название, которое пока что остаётся неизвестным.