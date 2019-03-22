Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ

Популярность легковых автомобилей с большим багажником в России никогда не была высокой. Россияне при выборе машины редко обращают на универсалы внимание, а при наличии нужной суммы и вовсе выбирают высокие кроссоверы. Тем не менее, за последние годы спрос на «сараи» в России хоть немного, но вырос.

Портал «Автовзгляд» составил пятерку самых доступных предложений в сегменте универсалов на российском авторынке на сегодняшний день.

Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал. Стоимость автомобиля составляет минимум 461 тысячу рублей, правда за эти деньги оснащение машины будет небогатым: одна подушка безопасности, ABS, розетка и полноразмерная «запаска». Под капотом универсала будет установлен 1,6-литровый агрегат на 87 лошадиных сил, работающий с 5-ступенчатой МКПП.

Строчкой ниже располагается Lada Largus со стартовой ценой от 590 тысяч 900 рублей.

В базовой комплектации Standart «Ларгус» будет оснащен 1,6-литровым 87-сильным мотором, работающим в тандеме с 5-ступенчатой «механикой».

Тройку лидеров этого рейтинга замыкает Lada Vesta SW. Данный универсал сейчас продают за сумму от 676 тысяч 900 «деревянных». В стандартной версии Classic/Start автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем на 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой ручной коробкой.

В ТОП-5 также вошли: Ford Focus SW и Kia Ceed SW. За первый универсал сейчас просят минимум от 1 миллион 23 тысячи рублей, а за второй – 1 миллион 59 тысяч 900 рублей.