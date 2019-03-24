Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

Стоимость бензина в России становится все дороже, однако его качество порой оставляет желать лучшего.

Но как распознать, что залитое в бензобак вашего автомобиля топливо является некачественным? На данный вопрос ответили журналисты, составив ТОП-3 главных признаков:

Детонация мотора

Некачественное топливо не всегда является основной причиной детонации, но чаще всего проблема кроется именно в нем. Детонация, вызванная «паленым» бензином, сопровождает работу двигателя стуками во всех режимах его работы. При этом длительное игнорирование первопричины этого явления способно повредить поршневую группу и оставить задиры на цилиндрах, которые в будущем выльются для владельца машины в капитальный ремонт силового агрегата.

Быстрый износ свечей зажигания

Регулярное использование низкокачественного топлива способно быстро вывести из строя свечи зажигания. Первоначально определить, что используемое топливо является некачественным, можно по характерному красноватому нагару на свечах. Спустя некоторое время на электродах образуются отложения и нагар, а затем начнутся проблемы со свечами, порой переходящие в поломки катушек-зажигания и выходу из строя двигателя.

Падение мощности и проблемы с пуском

Замыкает тройку главных признаков некачественного бензина падение мощности мотора, а также проблемы с его пуском, пишут «АвтоновостиДня».

Специалисты рекомендуют автомобилистам избегать незнакомых автозаправочных станций, а также стараться по возможности выбирать брендовые АЗС, на которых вероятность попадания на некачественное топливо ниже.