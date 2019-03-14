Skoda Superb 4×4 Sportline появился в Питере

Официальный дилер компании, работающий в Северной столице РФ, пополнил тестовый парк уникальным автомобилем, в основе которого положен турбированный мотор с отдачей в 280 лошадиных сил. Речь идёт о Skoda Superb 4×4 с пакетом опций Sportline.

Стоит отметить, что эта машина сохранила в себе все знаковые характеристики стандартной модели. В салоне по-прежнему просторно и комфортно, есть огромное багажное отделение. Одновременно с этим, внешне новинка выглядит несколько иначе. В салоне появились спортивные кресла, а также своеобразный руль, который обтянут перфорированной кожей. Панель приборов стала виртуальной, а также появилось несколько опций из премиального сегмента, включая акустические боковые стёкла.

Сообщается, что автомобиль со своим двухлитровым мотором может разогнаться до первой сотни менее, чем за 6 секунд. Таким образом отношение к этой знаменитой модели принципиальным образом меняется ввиду установки спецпакета дополнений. Таким образом производителям удалось объединить высококлассные характеристики бизнес-седана, а также возможности внедорожника. И подобный тандем выглядит весьма органично.