Штрафы за пьяное вождение не будут влиять на цену полиса ОСАГО

В Министерстве финансов решили отказаться от инициативы повышать стоимость ОСАГО из-за пьяного вождения, так как в качестве наказания за это лишают прав больше, чем на год.

Стоимость автогражданки будет зависеть от того, сколько в общей сложности правонарушений у автомобилиста было зафиксировано в течение года. Подобную инициативу обсуждали достаточно давно. Однако, в ГИБДД выступали против этого, указывая, что в итоге автомобилисты будут дважды наказаны: им придётся оплатить штраф и покупать более дорогое ОСАГО. Страховщики же говорили, что это вполне логичное правило, позволяющее стимулировать водителей быть более ответственными, а тем, кто часто нарушает, платить за свою халатность.

А вот в финансовом ведомстве рассказали, что, по их мнению, на цену ОСАГО должны влиять только серьёзные нарушения ПДД, включая проезд на красный свет светофора, выезд на встречку или же превышение допустимого скоростного лимита свыше 60 километров в час. А вот пьяное вождение больше не будет влиять на расчёт стоимости полиса. И это не потому, что в ведомстве решили более лояльно относиться. Просто за подобное правонарушение предусмотрено лишение прав на длительный срок, тогда как ОСАГО выдаётся только на один год.